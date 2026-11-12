बिहार: टोल प्लाजा पर विवाद सुलझाने गए कमलेश की मौत, NH-27 किनारे झाड़ी में मिला शव

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में एनएच-27 के किनारे मिला है। मिली जानकारी के अनुसार, मृतक देर रात टोल प्लाजा के पास किसी विवाद को सुलझाने के लिए गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। परिजनों ने इसी विवाद में उनकी हत्या किए जाने की आशंका जताई है। मृतक की पहचान मैठी गांव निवासी शिवचरण राय के 54 वर्षीय पुत्र कमलेश राय के रूप में हुई है। उनके शरीर पर कई जगह गहरे चोट के निशान मिले हैं। शव मिलने की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस सभी बिंदुओं पर मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। वहीं, शव मिलने के बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा होने से एनएच-27 पर करीब दो घंटे तक यातायात बाधित रहा।

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