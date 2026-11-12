कानपुर: सुलभ शौचालय के पास मिला मजदूर का शव, सात महीने से पत्नी से रह रहा था अलग, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर में बर्रा बाईपास स्थित सुलभ शौचालय के पास बृहस्पतिवार सुबह तिलक राज (32) का शव पड़ा मिला। सड़क किनारे शव देखकर राहगीर की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शिनाख्त कर परिजन को जानकारी दी, तो परिवार में चीख-पुकार मच गई। मजदूर की मौत किन परिस्थितियों में हुई, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है।

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पुलिस ने दोपहर एक बजे शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कर्रही की नई बस्ती निवासी तिलक राज मजदूर था। उसके परिवार में पत्नी पूनम, दो बेटियां कृति, सृष्टि और बेटा शिवांश हैं। पत्नी के मुताबिक, करीब सात महीने पहले उनसे विवाद होने के बाद पति तिलक घर छोड़कर अपनी बहन जूही गौशाला निवासी सविता के साथ रहने लगे थे।