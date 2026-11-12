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जगदलपुर: ट्रेनिंग के लिए जा रहे सीएएफ जवान हादसे का शिकार, ट्रक की टक्कर से एक जवान गंभीर, दूसरे को भी चोट

Thu, 12 Nov 2026 02:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जगदलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जगदलपुर Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Thu, 12 Nov 2026 02:55 PM IST
सार

नेशनल हाईवे-63 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार सीएएफ के दो जवानों को पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में आरक्षक सुदुराम जुर्री का पैर बुरी तरह कुचल गया, जबकि दूसरे जवान को मामूली चोट आई है। दोनों को इलाज के लिए मेकाज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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Speeding truck hits a motorcycle; 2 CAF personnel injured
घटना स्थल की तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जगदलपुर में गुरुवार की सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रक चालक ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएएफ) के दो जवानों की मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में एक जवान का पैर पूरी तरह से कुचल गया, जबकि दूसरे को मामूली चोटें आईं।

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घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायलों की मदद की। उन्हें बेहतर उपचार के लिए तत्काल मेकाज अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह हादसा तोकापाल के पास कुशवाहा पेट्रोल पम्प के करीब हुआ। ट्रक ने पीछे से मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी थी। सीएएफ 19 बटालियन के आरक्षक सुदुराम जुर्री (30 वर्ष) और दुर्गा प्रसाद (31 वर्ष) मोटरसाइकिल पर सवार थे। वे बीजापुर जिले के फरसागढ़ में स्थित अपनी बटालियन से निकले थे। दोनों जवान जगदलपुर के करणपुर में अपने पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण के लिए जा रहे थे। हादसे में आरक्षक सुदुराम जुर्री का पैर बुरी तरह से कुचल गया, जिससे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।
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घायलों को तत्काल सहायता
दुर्घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को संभाला। उन्होंने तत्काल सहायता प्रदान करते हुए एम्बुलेंस बुलाई। डायल 112 की टीम भी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर दोनों घायल जवानों को मेकाज अस्पताल पहुंचाया।
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आरोपी चालक हिरासत में
हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। घटना की सूचना मिलते ही परपा पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ट्रक को जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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