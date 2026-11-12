धौलपुर में पत्थर घड़ी को लेकर खूनी संघर्ष: लाठी-भाटा जंग में महिला और बच्चों समेत एक दर्जन लोग घायल

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पुलिस थाने के सहायक उपनिरीक्षक वीरभान सिंह ने बताया घड़ी चटोला गांव में गुरुवार को निरंजन कुशवाहा और मुकेश कुशवाहा के मध्य विवाद हुआ था। निरंजन पक्ष के लोग खेतों में पत्थर घड़ी का काम कर रहे थे, इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग विरोध करने पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच तू तू में में हुई और इसके बाद दोनों पक्ष के लोग लाठी डंडे लेकर आमने-सामने हो गए।इस लाठीभाटा जंग में जयपाल पुत्र निरंजन, श्रीकांत पुत्र निरंजन, लवकुश पुत्र वलवीर, पप्पी पत्नी वलवीर, अनीता पत्नी नेतराम, निरंजन पुत्र हरिसिंह, साधना पुत्री निरंजन, अमरेश पत्नी बनवारी, राखी पुत्री बनवारी, वलवीर पुत्र हरी सिंह, नेतराम पुत्र हरि सिंह ,वनवारी पुत्र हरि सिंह घायल हो गए। सभी घायलों को सैपऊ राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया घायलों का मेडिकल कराया जा रहा है। मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर हमला पक्ष के लोग पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही फरार हो गए। पुलिस आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।