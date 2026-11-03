कानपुर: छात्रा ने फंदा लगाकर दी जान, मार्कशीट खोने से थी आहत, भाई बोला- बहन कहती थी मेरा करियर बर्बाद हो गया

कानपुर में बर्रा थाना क्षेत्र के एलआईजी में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट खोने से परेशान आकांक्षा पांडेय (23) ने सोमवार देर शाम कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। मां ने बेटी का शव दुपट्टे के सहारे लोहे के एंगल से लटका देखा तो चीख निकल गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की। भाई के मुताबिक, दस्तावेज न होने के कारण आकांक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं के फार्म नहीं भर पा रही थी।

विज्ञापन



वह अक्सर कहती थी कि अब उसका करियर बर्बाद हो गया है। बर्रा के एलआईजी निवासी शिवकांत पांडेय ऑटो चालक हैं। परिवार में पत्नी, बेटा अभिषेक और बेटी आकांक्षा थी। अभिषेक ने बताया कि करीब एक साल पहले बहन की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट कहीं खो गई थीं। बीते दिनों उसने दोबारा दस्तावेज निकलवाने के लिए कहा था। इस पर अभिषेक ने जल्द जाकर मार्कशीट निकलवाने का भरोसा दिया था।