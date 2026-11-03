कानपुर: छात्रा ने फंदा लगाकर दी जान, मार्कशीट खोने से थी आहत, भाई बोला- बहन कहती थी मेरा करियर बर्बाद हो गया
Kanpur News: बर्रा थाना क्षेत्र स्थित एलआईजी कॉलोनी में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा ने अपनी हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की मूल मार्कशीट खो जाने के डिप्रेशन में आकर सोमवार देर शाम घर के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।
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कानपुर में बर्रा थाना क्षेत्र के एलआईजी में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट खोने से परेशान आकांक्षा पांडेय (23) ने सोमवार देर शाम कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। मां ने बेटी का शव दुपट्टे के सहारे लोहे के एंगल से लटका देखा तो चीख निकल गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की। भाई के मुताबिक, दस्तावेज न होने के कारण आकांक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं के फार्म नहीं भर पा रही थी।
वह अक्सर कहती थी कि अब उसका करियर बर्बाद हो गया है। बर्रा के एलआईजी निवासी शिवकांत पांडेय ऑटो चालक हैं। परिवार में पत्नी, बेटा अभिषेक और बेटी आकांक्षा थी। अभिषेक ने बताया कि करीब एक साल पहले बहन की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट कहीं खो गई थीं। बीते दिनों उसने दोबारा दस्तावेज निकलवाने के लिए कहा था। इस पर अभिषेक ने जल्द जाकर मार्कशीट निकलवाने का भरोसा दिया था।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
सोमवार देर शाम पिता ऑटो चलाने गए थे और अभिषेक किसी काम से बाहर था। मां घर के काम में व्यस्त थीं। इसी दौरान आकांक्षा कमरे में चली गई और फंदा लगा लिया। कुछ देर बाद मां ने उसे आवाज दी, लेकिन जवाब नहीं मिला। कमरे में पहुंचने पर बेटी का शव फंदे से लटका मिला। उनकी सूचना पर परिजन पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। बर्रा थाना प्रभारी क्षितिज कुमार सिंह ने बताया कि परिजन मार्कशीट खोने से छात्रा के परेशान रहने की जानकारी दी है। पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।