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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   No Nazul land was found at the home of Rishabh, the prime accused in the Saadatganj triple murder case.

Lucknow News: सआदतगंज तिहरे हत्याकांड में मुख्य आरोपी ऋषभ के घर में नहीं मिली नजूल की जमीन

Wed, 04 Nov 2026 01:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:34 AM IST
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No Nazul land was found at the home of Rishabh, the prime accused in the Saadatganj triple murder case.
मुख्य आरोपी ऋषभ
लखनऊ। सआदतगंज के तिहरे हत्याकांड के आरोपी ऋषभ शुक्ला के मकान पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई फिलहाल अटक गई है। एलडीए की ओर से इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन (ईटीएस) मशीन से कराई गई जांच में मकान नजूल की जमीन पर बना नहीं मिला। जिस जमीन पर मकान बना है, वह निजी निकली है। हालांकि, जमीन की स्थिति की गहन जांच के लिए एलडीए अब रिमोट सेंसिंग एंड एप्लीकेशन सेंटर की मदद लेगा। इसके लिए केंद्र के निदेशक को पत्र भेजा गया है।
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एलडीए की टीम ने शुक्रवार को ईटीएस मशीन से मकान और उसके आसपास की जमीन का सर्वे किया था। दरअसल, जमीन की पैमाइश से संबंधित रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था। वहीं, मौके पर कुआं, मंदिर या कोई अन्य प्राचीन स्थल भी नहीं मिला, जिसे आधार बनाकर मैनुअल पैमाइश की जा सके। ऐसे में मशीन से सर्वे कराने का निर्णय लिया गया।
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जांच में सामने आया कि आरोपी का मकान जिस जमीन पर बना है, वह सरकारी नजूल की नहीं, बल्कि निजी जमीन है। अब एलडीए रिमोट सेंसिंग एंड एप्लीकेशन सेंटर से यह पता कराएगा कि मकान के हिस्से में कितनी नजूल और कितनी सड़क की जमीन आ रही है।
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गौरतलब है कि तिहरे हत्याकांड के बाद उच्च स्तर से मिले निर्देश पर एलडीए ने आरोपी के मकान की एक दीवार गिराई थी। यह कार्रवाई इस आधार पर की गई थी कि दीवार सड़क की जमीन पर बनी है। अब आगे की कार्रवाई विस्तृत जांच के बाद ही तय होगी।
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