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Jaunpur News: दोस्ती में गौतम की जगह पीईटी देने पहुंचा था संतोष

Wed, 04 Nov 2026 01:32 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:32 AM IST
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Santosh went to take the PET in place of Gautam as a favor in friendship
केराकत पुलिस द्वारा गिरफ्तार साल्वर और अभ्यर्थी। संवाद
जौनपुर। दोस्ती निभाने के लिए संतोष कुमार गांव के ही अपने मित्र गौतम कुमार की जगह पीईटी की परीक्षा देने पहुंचा था। जांच के दौरान उसकी पहचान उजागर होने पर पुलिस ने संतोष के साथ वास्तविक अभ्यर्थी गौतम को भी मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी सिरसिया महादेवा बाजार थाना कारखाना रामपुर जिला देवरिया के निवासी हैं। एक नवंबर को पीईटी 2026 की द्वितीय पाली की परीक्षा में गौतम कुमार के नाम पर संतोष कुमार परीक्षा देने पहुंचा था। जांच के दौरान कक्ष निरीक्षक को उसके पहचान पत्रों पर संदेह हुआ।
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पूछताछ में उसने अपना नाम गौतम कुमार बताया, जबकि आधार कार्ड और पैन कार्ड पर संतोष कुमार नाम दर्ज था। इसके अलावा उसकी फोटो भी अभिलेखों में उपलब्ध फोटो से मेल नहीं खा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टेटिक मजिस्ट्रेट ने भी जांच की। दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने की पुष्टि होने पर उसे परीक्षा देने से रोक दिया गया और पुलिस को सूचना दी गई।
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केंद्राध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी की तहरीर पर दोनों के खिलाफ केराकत थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। सीओ केराकत गिरेंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार को उपनिरीक्षक शिवानंद वर्मा की टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें न्यायालय में पेश किया जा रहा है। फिलहाल, अभी मामले में अन्य बिंदुओं पर भी जांच जारी है। केराकत थानाध्यक्ष अमरेंद्र पांडेय ने बताया कि संतोष और गौतम एक ही गांव के रहने वाले हैं और दोस्त हैं। संतोष ने एमए, बीएड किया है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि दोस्ती के कारण वह गौतम की जगह परीक्षा देने पहुंचा था। संवाद
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