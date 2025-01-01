Jind News: आश्रम में महंत पर जानलेवा हमला कर लूटपाट करने वाला आरोपी गिरफ्तार

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सीआईए प्रभारी इंस्पेक्टर यादविंदर सिंह ने बताया कि 30 अक्टूबर को आरोपी राहुल आश्रम में सेवा करने आया था। सुबह के समय जब अन्य सेवादार आश्रम से बाहर गए हुए थे तो उसने महंत राजनाथ साहनी के सिर पर डंडों से कई वार कर उन्हें बेसुध कर दिया। इसके बाद आरोपी महंत को मृत समझकर आश्रम से नकदी, चांदी के जेवरात, मोबाइल फोन और ब्रेजा कार लेकर फरार हो गया।सदर थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि बाल महंत कंचन नाथ के बयान पर सदर नरवाना थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी। एसपी जींद उपासना यादव के निर्देश पर सीआईए, सदर थाना और साइबर सेल की टीमें जांच में जुटी थीं। पुलिस ने दिल्ली और मध्य प्रदेश में कई जगह छापेमारी की। सूचना के आधार पर टीम ने नरवाना क्षेत्र में नाकाबंदी कर आरोपी को लूटी गई कार सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी को अदालत में पेश कर आगे की कार्रवाई कर रही है।