Panipat News: वेस्ट कारोबारी के घर से सात लाख की चोरी

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सेक्टर-18 निवासी अजय ने पुलिस को शिकायत में बताया कि वह मूल रूप से जींद जिले के हाडवा गांव से हैं। उनका पानीपत में बेस्ट का कारोबार है। उन्होंने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं। उन्होंने दिवाली की रात तीन बजे सीसीटीवी कैमरे बंद मिले। उन्होंने शह के आधार पर अपने रिश्तेदार को मकान पर भेजा। उनके मकान के ताले टूटे हुए थे।वह सुबह घर आया और डीवीआर देखने पर चोरी का पता चला। चोर डीवीआर भी साथ ले गए। मकान से करीब दो लाख की नकदी और पांच लाख रुपये कीमत के जेवरात चोरी कर ले गए। सेक्टर 13-17 थाना पुलिस के प्रभारी दीपक ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।