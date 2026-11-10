Panipat News: वेस्ट कारोबारी के घर से सात लाख की चोरी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 02:39 AM IST
Updated Tue, 10 Nov 2026 02:39 AM IST
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पानीपत। दिवाली पर अपने पैतृक गांव हाडवा गए वेस्ट कारोबारी के सेक्टर-18 के सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाकर दो लाख रुपये नकद और करीब पांच लाख रुपये कीमत के जेवरात चोरी कर ले गए। चोर मकान की पहली मंजिल पर किराये पर रहने वाले व्यक्ति के कमरे का ताला भी तोड़ दिया।
सेक्टर-18 निवासी अजय ने पुलिस को शिकायत में बताया कि वह मूल रूप से जींद जिले के हाडवा गांव से हैं। उनका पानीपत में बेस्ट का कारोबार है। उन्होंने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं। उन्होंने दिवाली की रात तीन बजे सीसीटीवी कैमरे बंद मिले। उन्होंने शह के आधार पर अपने रिश्तेदार को मकान पर भेजा। उनके मकान के ताले टूटे हुए थे।
वह सुबह घर आया और डीवीआर देखने पर चोरी का पता चला। चोर डीवीआर भी साथ ले गए। मकान से करीब दो लाख की नकदी और पांच लाख रुपये कीमत के जेवरात चोरी कर ले गए। सेक्टर 13-17 थाना पुलिस के प्रभारी दीपक ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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सेक्टर-18 निवासी अजय ने पुलिस को शिकायत में बताया कि वह मूल रूप से जींद जिले के हाडवा गांव से हैं। उनका पानीपत में बेस्ट का कारोबार है। उन्होंने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं। उन्होंने दिवाली की रात तीन बजे सीसीटीवी कैमरे बंद मिले। उन्होंने शह के आधार पर अपने रिश्तेदार को मकान पर भेजा। उनके मकान के ताले टूटे हुए थे।
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वह सुबह घर आया और डीवीआर देखने पर चोरी का पता चला। चोर डीवीआर भी साथ ले गए। मकान से करीब दो लाख की नकदी और पांच लाख रुपये कीमत के जेवरात चोरी कर ले गए। सेक्टर 13-17 थाना पुलिस के प्रभारी दीपक ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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