Panipat News: जीटी रोड पर सीमेंट कैंटर पलटा हाईवे जाम, एंबुलेंस भी फंसी

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सूचना मिलने पर हाईवे पुलिस मौके पर पहुंची और हाइड्रा मशीन की मदद से पलटे हुए कैंटर को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारू कराया। चालक जसबीर ने बताया कि वह सफीदों से सीमेंट की चादरें लोड करके गांव हथवाला जा रहा था। सोमवार शाम जब वह समालखा में एक पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तो जोरदार धमाके के साथ कैंटर का पिछला टायर फट गया।टायर फटने से वह वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा और कैंटर सड़क पर पलट गया। गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना में उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि, कैंटर पलटने से हाईवे पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इस दौरान जाम में फंसी एंबुलेंस को निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। समालखा थाना प्रभारी महिपाल ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और यातायात सुचारू कराया। पुलिस मामलों की जांच कर रही है।