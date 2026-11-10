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Panipat News: अातिशबाजी की चपेट में आकर 15 लोग झुलसे, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज

Tue, 10 Nov 2026 02:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 02:30 AM IST
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15 people sustained burns from fireworks; they are undergoing treatment at the district hospital.
पानीपत। दिवाली के जश्न के बीच जिले में आतिशबाजी के दौरान हुए हादसों और आपसी विवादों के चलते करीब 30 लोग घायल हो गए। इनमें 15 लोग पटाखों के कारण आग से झुलसे हैं और 15 लोग विवाद के वाद हुए झगड़ों में घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला नागरिक अस्पताल सहित नजदीकी निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।
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विकास नगर में ज्योत की आग भड़कने से बिस्तर में लगी आग से एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। जिले के अलग-अलग इलाकों में पटाखे चलाते समय कई लोग हादसों का शिकार हो गए। हरिनगर निवासी सचिन के हाथ में अचानक पटाखा फट गया। इससे उसका हाथ गंभीर रूप से झुलस गया।
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इसी तरह सैनी कॉलोनी के कार्तिक और राजीव कॉलोनी के हर्ष के हाथ व पैर में पटाखा लगने से वे घायल हो गए। वहीं, सुमित नाम के युवक का हाथ और पैर पटाखे की चपेट में आने से जल गया। आतिशबाजी के दौरान शीतल और इशु भी फूलझड़ी की चिंगारियां लगने से झुलस गईं, जिन्हें तुरंत अस्पताल
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पहुंचाया गया।
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