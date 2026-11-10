Panipat News: बिहौली गांव में फसल जोतने से रोकने पर भाइयों को चाकू घोंपा

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रामबीर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनको रविवार को दोपहर करीब 12:30 बजे जानकारी मिली थी कि गांव का ही नरेंद्र ट्रैक्टर-रोटावेटर से उनके खेत की फसल जोत रहा है। वह अपने भाई राममेहर के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने इसका विरोध किया तो नरेंद्र ने अपने भाई हवा सिंह, अनीस, तनीष, राहुल और साहिल के साथ मिलकर हमला कर दिया। आरोप है कि अनीस ने राममेहर के पेट में चाकू घोंप दिया।रामबीर ने बताया कि जमीन की तकसीम को लेकर तहसीलदार और कमिश्नर करनाल की कोर्ट में मामले लंबित हैं। तीन नवंबर को भी डीएसपी समालखा को शिकायत दी गई थी। थाना बापौली प्रभारी फते सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर नरेंद्र सहित छह नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। दूसरे पक्ष की शिकायत पर भी रामबीर पक्ष के तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। संवाद