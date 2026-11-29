सवाई माधोपुर के ऐतिहासिक रणथंभौर दुर्ग से प्राचीन मूर्तियां गायब होने का मामला सामने आया है। इस घटना ने न केवल दुर्ग की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था को भी ठेस पहुंचाई है। दुर्ग स्थित प्राचीन गुप्त गंगा मंदिर में स्थापित भगवान शिव का शिवलिंग, भगवान विष्णु और गंगा मैया की मूर्तियां अपने स्थान से गायब मिलीं। बताया जा रहा है कि अज्ञात लोग छेनी-हथौड़ी की मदद से मूर्तियों को हटाकर ले गए।

खास बात यह है कि मंदिर दुर्ग परिसर के भीतर स्थित है, जिसकी देखरेख और सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग की है। ऐसे में मंदिर से प्राचीन मूर्तियों का गायब होना विभागीय निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

दरअसल, मूर्तियां गायब होने की जानकारी श्रद्धालुओं के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के नगर अध्यक्ष नरेश सिंधी को मिली। सूचना मिलते ही नरेश सिंधी अपनी टीम के साथ गुप्त गंगा मंदिर पहुंचे और मौके का निरीक्षण किया। इस दौरान मंदिर में स्थापित तीनों प्रतिमाएं गायब मिलीं।

मौके पर गश्त के दौरान पहुंचे पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों से भी घटना के संबंध में जानकारी ली गई। कर्मचारियों ने बताया कि कुछ दिन पहले तक मूर्तियां मंदिर में मौजूद थीं, लेकिन पिछले दो से चार दिनों से दिखाई नहीं दे रही हैं। कर्मचारियों ने मूर्तियों की तलाश किए जाने की बात भी कही।

वहीं, नगर अध्यक्ष नरेश सिंधी ने घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि रणथंभौर दुर्ग की सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग की है। इसके बावजूद दुर्ग परिसर के प्राचीन मंदिर से धार्मिक मूर्तियों का गायब होना विभागीय निगरानी में बड़ी चूक को दर्शाता है। उन्होंने इसे सनातन धर्मावलंबियों की आस्था से जुड़ा गंभीर मामला बताया। नरेश सिंधी ने कहा कि पुलिस को घटना की जानकारी देकर मूर्तियों की बरामदगी की मांग की जाएगी। उचित कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

फिलहाल गुप्त गंगा मंदिर से गायब हुई प्राचीन मूर्तियों का कोई सुराग नहीं मिला है। अब सवाल यह है कि रणथंभौर दुर्ग जैसे विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल पर मंदिर से मूर्तियां कैसे गायब हो गईं? क्या दुर्ग में नियमित निगरानी और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं? यदि मूर्तियां पिछले कई दिनों से गायब थीं तो इसकी जानकारी संबंधित विभाग को समय रहते क्यों नहीं मिली? अब देखना होगा कि पुलिस और पुरातत्व विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं और प्राचीन मूर्तियों की बरामदगी कब तक हो पाती है।