रोंगटे खड़ा कर देने वाला- यही कह सकते हैं इस हादसे के बाद। स्कूल-कॉलेज के बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ स्कूल संचालक के रूप में पहचान थी विवेकानंद कुमार की। नालंदा में ठीकठाक लोग जानते थे। लेकिन, अब जानने की वजह दूसरी हो गई। एक साथ इनका पूरा परिवार खत्म हो गया रामगढ़ हादसे में। विवेकानंद कुमार खुद, उनकी मां, पत्नी, सभी बच्चे, मौसेरे भाई, मौसेरी बहन और उनका परिवार... यह गिनती नहीं, बल्कि दु:खदायी खबर है हरेक के लिए। पूरा गांव-इलाका सदमे में है। लोग घर पर जुट रहे हैं। शवों का इंतजार हो रहा है, क्योंकि जिंदा तो एक ही बचा। रजरप्पा यात्रा पर निकले 13 लोगों की मौत हो गई।

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झारखंड के रामगढ़ में हुई भीषण सड़क दुर्घटना में बिहार के नालंदा जिले के 13 लोगों की असामयिक मृत्यु की खबर अत्यंत दुखद एवं हृदयविदारक है। विज्ञापन विज्ञापन



शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएँ हैं। इस अपार दुःख की घड़ी में बिहार सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है।



ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। दुर्घटना में घायल व्यक्ति के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 29, 2026

नालंदा जिले के बेन थाना क्षेत्र अंतर्गत जांघारों गांव के लोगों पर शनिवार देर रात काल बनकर टूटा एक भीषण सड़क हादसा। गांव के 14 लोग एक ही स्कॉर्पियो में सवार होकर झारखंड के रामगढ़ जिले स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर में पूजा-अर्चना करने के लिए जा रहे थे। लेकिन, मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रांची-पटना मुख्य मार्ग (एनएच-33) पर रामगढ़ के पैंकी इलाके के समीप देर रात करीब दो बजे एक अज्ञात वाहन से उनकी स्कॉर्पियो को जोरदार टक्कर हो गई। इस दिल दहला देने वाली दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई है।मृतकों की पहचान विवेकानंद कुमार (40), उनकी पत्नी अमृता देवी (35), बेटी सोनाली कुमारी (16) बेटे शुभम कुमार (12) व अमन कुमार (9) और मां प्रविला देवी (65) के रूप में हुई। साथ में जान गंवाने वालों में विवेकानंद के ममेरा भाई राजेश (23), मौसेरा भाई भाई सिंटू कुमार (25) के साथ मौसेरी बहन किरण कुमारी व परिवार के बाकी सदस्य थे। सिंटू तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के दनियावां गांव के निवासी थे, जबकि किरण कुमारी सिलाव थाना क्षेत्र के कड़ाह गांव में रहती थीं।प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस से गांव तक पहुंची जानकारी के अनुसार रात करीब दो बजे हुई यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो के सामने का हिस्सा अंदर धंस गया। मौके पर अफरातफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलते ही रामगढ़ पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। हालांकि, नालंदा के अकौना गांव निवासी ड्राइवर नंदन कुमार की भी मौत की जानकारी आ रही है। जांघारों गांव में एक साथ 13 लोगों की मौत की सूचना मिलते ही हर तरफ मातम पसरा हुआ है और रिश्तेदार शवों को लेने के लिए झारखंड पहुंच गए हैं। बचने वाले में मौसेरा भाई चंदन (22) का नाम आ रहा है।