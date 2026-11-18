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भुंतर (कुल्लू)। पुलिस थाना भुंतर के तहत भुलंग जंगल में मंगलवार देर शाम को आग लगने से वनस्पति को नुकसान पहुंचा है। आग लगने की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। दोनों के संयुक्त प्रयासों से आग पर काबू पाया गया। इस आग से करीब पांच हजार रुपये की वन संपदा जलने का अनुमान है। राहत की बात यह रही कि घटना में जान का नुकसान नहीं हुआ है। अग्निशमन अधिकारी कुल्लू प्रेम भारद्वाज ने कहा कि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। संवाद