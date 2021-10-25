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Kanpur News: अग्रसेन जयंती उत्सव पर हुआ क्रिकेट मैच, महालक्ष्मी क्लब बनी विजेता

Sat, 03 Oct 2026 12:51 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sat, 03 Oct 2026 12:51 AM IST
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Cricket match held on Agrasen Jayanti festival, Mahalaxmi Club emerged victorious
पुखरायां। नगर स्थित यूनाइटेड विद्यालय में महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव पर शुक्रवार को महाराजा अग्रसेन क्रिकेट क्लब पुखरायां और महालक्ष्मी क्रिकेट क्लब पुखरायां के बीच क्रिकेट मैच खेला गया। जिसमें महालक्ष्मी क्रिकेट क्लब ने 15 ओवर में 98 रन बनाकर जीत दर्ज कर ली। वहीं, चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
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क्रिकेट मैच का शुभारंभ अनूप मित्तल, मुरारीलाल गोयल व आलोक कंछल ने फीता काटकर किया। महालक्ष्मी क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवर में 98 रन बनाए। जवाब में खेलने उतरी महाराजा अग्रसेन क्रिकेट क्लब की टीम 58 रन में ही सिमट गई। इससे महालक्ष्मी क्रिकेट क्लब को 36 रन से विजेता घोषित किया गया। शाम को अग्रसेन भवन में चित्रकला व सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हुई। जिसमें बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। अग्रवाल सभा अध्यक्ष उमंग अग्रवाल ने बताया कि महाराजा अग्रसेन जयंती दो से 11 अक्तूबर तक मनाई जाएगी। यहां अग्रवाल सभा के महामंत्री शुभम बंसल, कोषाध्यक्ष प्रफुल्ल गोयल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सौरभ अग्रवाल, उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल, शिवम गर्ग, संयोजक आशीष गोयल(गोपाल),वरिष्ठ मंत्री सत्यम गोयल, शिखर गोयल, मंत्री पुलकित गोयल, चेतन अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
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