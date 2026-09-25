Kanpur News: फाइलेरिया की रोक थाम के लिए किया जागरूक

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पुखरायां। आरएसजीयू पीजी कॉलेज में फाइलेरिया रोग से बचाव एवं रोकथाम को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें पीसीआई इंडिया कानपुर के डिवीजन ऑफिसर राहुल केसरवानी ने विद्यार्थियों को फाइलेरिया रोग के कारण, लक्षण, बचाव और रोकथाम के उपायों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फाइलेरिया एक संचारी रोग है। इसकी रोकथाम के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ जागरूकता और स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियानों में सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। विद्यार्थियों से स्वयं जागरूक होने के साथ परिवार और आसपास के लोगों को भी फाइलेरिया से बचाव के प्रति जागरूक करने की सलाह दी। बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली दवा का सेवन करें। इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉ. पर्वत सिंह ने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। यहां डॉ. जितेंद्र कुमार, डॉ. निधि अग्रवाल ने भी फाइलेरिया सहित अन्य संचारी रोगों से बचाव के लिए जानकारी दी। प्रोफेसर सविता गुप्ता आदि रहीं। (संवाद)