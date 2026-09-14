कानपुर: बहन के घर गए कंप्यूटर ऑपरेटर की संदिग्ध हालात में मौत, अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम

देर रात पेट दर्द के बाद बिगड़ी हालत

परिजनों के अनुसार, देर रात अचानक हरिओम के पेट में दर्द हुआ और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बहन शोभा ने फोन कर परिजनों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद परिजन उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाने के लिए निकले। अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में हरिओम ने दम तोड़ दिया। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजन शव को घर ले आए और पुलिस को घटना की जानकारी दी।