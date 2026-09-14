फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Computer Operator Dies Under Suspicious Circumstances While Visiting Sister in Kanpur Dehat

कानपुर: बहन के घर गए कंप्यूटर ऑपरेटर की संदिग्ध हालात में मौत, अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम

Mon, 14 Sep 2026 11:35 AM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर Published by: प्रसून शुक्ला Updated Mon, 14 Sep 2026 11:35 AM IST
सार

Kanpur Dehat News: बहन के घर गए कंप्यूटर ऑपरेटर की शनिवार देर रात संदिग्ध हालात में तबीयत बिगड़ गई। पेट में दर्द होने के बाद हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई।

विज्ञापन
Computer Operator Dies Under Suspicious Circumstances While Visiting Sister in Kanpur Dehat
हरिओम तिवारी। फाइल फोटो - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की और साक्ष्य जुटाए। परिजनों की मांग पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। गजनेर थाना क्षेत्र के नहोली गांव निवासी हरिओम तिवारी उर्फ कल्लू (40) मुक्तापुर स्थित एक डिग्री कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात थे। उनके भाई अजय तिवारी के अनुसार, शनिवार शाम हरिओम डेरापुर थाना क्षेत्र के गलुआपुर निवासी अपनी बहन शोभा के घर गए थे।

विज्ञापन

देर रात पेट दर्द के बाद बिगड़ी हालत

परिजनों के अनुसार, देर रात अचानक हरिओम के पेट में दर्द हुआ और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बहन शोभा ने फोन कर परिजनों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद परिजन उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाने के लिए निकले। अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में हरिओम ने दम तोड़ दिया। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजन शव को घर ले आए और पुलिस को घटना की जानकारी दी।

विज्ञापन
विज्ञापन

हरिओम की मौत से पत्नी रितु का रो-रोकर बुरा हाल रहा। वह अपनी दो माह की बेटी को गोद में लेकर बिलखती रही। वहीं मां संपत देवी और अन्य परिजन भी गम में डूब गए। अचानक हुई मौत से परिवार में मातम पसरा है।

विज्ञापन

सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और जरूरी साक्ष्य जुटाए। मौत की वजह स्पष्ट करने के लिए पुलिस ने परिजनों की मांग पर शव का पोस्टमार्टम कराया है। गजनेर थानाध्यक्ष सनत कुमार ने बताया कि परिजनों की मांग पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed