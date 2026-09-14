Kanpur News: बहन के घर गए कंप्यूटर ऑपरेटर की संदिग्ध हालात में मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Mon, 14 Sep 2026 01:29 AM IST
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सरवनखेड़ा। बहन के घर गए गजनेर थाना क्षेत्र के नहोली निवासी कंप्यूटर ऑपरेटर की शनिवार रात को संदिग्ध हालात में तबीयत बिगड़ गई। इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले को लेकर छानबीन कर साक्ष्य जुटाए हैं।
नहोली निवासी अजय तिवारी ने बताया कि उनके भाई हरिओम तिवारी उर्फ कल्लू (40) मुक्तापुर स्थित एक डिग्री कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात थे। शनिवार शाम को वह डेरापुर थाना क्षेत्र के गलुआपुर निवासी बहन शोभा के घर गए थे। वहां देर रात को उनकी पेट दर्द होने से संदिग्ध हालात में तबीयत बिगड़ जाने पर बहन ने उसको फोन कर जानकारी दी। परिजन उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ला रहे थे लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।
अनहोनी पर कंप्यूटर ऑपरेटर की पत्नी रितु गोद में दो माह की बेटी को लेकर बिलखने लगी। जबकि मां संपत देवी व परिजन भी रोने लगे। परिजन शव को घर ले गए और घटना की जानकारी पुलिस को दी। गजनेर थानाध्यक्ष सनत कुमार ने बताया कि परिजन की मांग पर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट व परिजन की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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नहोली निवासी अजय तिवारी ने बताया कि उनके भाई हरिओम तिवारी उर्फ कल्लू (40) मुक्तापुर स्थित एक डिग्री कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात थे। शनिवार शाम को वह डेरापुर थाना क्षेत्र के गलुआपुर निवासी बहन शोभा के घर गए थे। वहां देर रात को उनकी पेट दर्द होने से संदिग्ध हालात में तबीयत बिगड़ जाने पर बहन ने उसको फोन कर जानकारी दी। परिजन उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ला रहे थे लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।
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अनहोनी पर कंप्यूटर ऑपरेटर की पत्नी रितु गोद में दो माह की बेटी को लेकर बिलखने लगी। जबकि मां संपत देवी व परिजन भी रोने लगे। परिजन शव को घर ले गए और घटना की जानकारी पुलिस को दी। गजनेर थानाध्यक्ष सनत कुमार ने बताया कि परिजन की मांग पर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट व परिजन की तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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