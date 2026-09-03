UP: बांदा में 60 लाख की कोडीन सीरप बरामद, डीसीएम से मिलीं 30 हजार बोतलें; चार गिरफ्तार

कार से कर रहे थे डीसीएम की स्कॉर्ट

पुलिस के मुताबिक, डीसीएम को एक कार स्कॉर्ट कर रही थी। टीम ने कार को भी मौके से बरामद कर लिया। दोनों वाहनों से जुड़े चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस पूछताछ में यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि सीरप की खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था।