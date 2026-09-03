Banda News: दो सगे भाइयों समेत तीन पर खुदकुशी के लिए उकसाने की रिपोर्ट

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-मरका थाना क्षेत्र के एक गांव में तालाब में मिला था युवती का शवसंवाद न्यूज एजेंसीबांदा। मरका थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दुष्कर्म पीड़िता 22 वर्षीय युवती के तालाब में कूदकर जान देने के मामले में भाई की तहरीर पर तीन आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की रिपोर्ट दर्ज की गई है।युवती का शव मंगलवार सुबह रहदन तालाब में मिला था, जिसकी पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट ने पानी में डूबने से मौत की पुष्टि की। युवती ने 2022 में तीन लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और आरोपी उस पर सुलह का दबाव बना रहे थे। इसी दबाव के चलते उसने खुदकुशी की। पुलिस ने लवलेश उर्फ लल्लू, अखिलेश व बारेलाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।