UP: फर्रुखाबाद पहुंचे सीएम योगी, 1000 बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री, 31 को मिला भूमि पट्टा

मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को अपने हाथों से राहत सामग्री दी और बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। कार्यक्रम में 31 बाढ़ पीड़ितों को भूमि का पट्टा भी दिया गया। इन लाभार्थियों को पट्टे पर मिली भूमि पर मकान बनाने के लिए प्रत्येक को 1.20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का चेक दिया गया। इससे बाढ़ में प्रभावित परिवारों को दोबारा अपना आशियाना खड़ा करने में मदद मिलेगी।

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