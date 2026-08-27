फतेहपुर में नकल करते पकड़े जाने के बाद छात्र की संदिग्ध मौत, पिटाई का आरोप

कानपुर ले जाते समय रास्ते में मौत

छात्र की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे कानपुर रेफर कर दिया। परिजन उसे कानपुर लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। मलवां थाना प्रभारी निरीक्षक रमाशंकर सरोज ने बताया कि प्रथम दृष्टया छात्र के जहरीला पदार्थ खाने से मौत होने की आशंका है। मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।