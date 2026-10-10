चित्रकूट में पितृ विसर्जन अमावस्या: मंदाकिनी में आस्था की डुबकी, घाटों पर उमड़ी भारी भीड़, तर्पण-पिंडदान किया

चित्रकूट जिले में पितृ विसर्जन अमावस्या पर शनिवार को मंदाकिनी नदी के रामघाट में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह चार बजे से ही घाट पर स्नान के लिए भीड़ जुटने लगी। हजारों श्रद्धालुओं ने पितरों की आत्मा की शांति के लिए मंदाकिनी में आस्था की डुबकी लगाई और तर्पण-पिंडदान किया। मान्यता है कि पितृ पक्ष की अमावस्या पर चित्रकूट में स्नान-दान से पितरों को मोक्ष मिलता है।

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रामघाट जाने वाले सभी मार्गों पर पैदल श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। ग्रामीण अंचलों से आए लोगों ने परिवार सहित स्नान कर दान-पुण्य किया। घाट पर तिल, जौ, कुश और जल से तर्पण का क्रम दिनभर चलता रहा। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। घाटों पर गोताखोर, पुलिस बल तैनात रहा। नगर पालिका ने साफ-सफाई और रोशनी की व्यवस्था की थी। दोपहर तक रामघाट मेले में तब्दील हो गया।