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जिला उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने दावा किया कि 250 से अधिक दुकानदार प्रभावित हैं। बाढ़ से 100 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। कई व्यापारियों के पास खाने तक का सामान नहीं बचा। विज्ञापन

जिला उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने दावा किया कि 250 से अधिक दुकानदार प्रभावित हैं। बाढ़ से 100 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। कई व्यापारियों के पास खाने तक का सामान नहीं बचा। चित्रकूट में मंदाकिनी का पानी उतरा तो रामघाट में बाढ़ की तबाही का भयावह मंजर सामने आ गया। बृहस्पतिवार शाम तक जहां दुकानें और मंदिर पानी में डूबे थे, शुक्रवार को वहां पानी उतरने से हर तरफ आठ से नौ फीट तक मलबा जमा मिला।

शुक्रवार को नदी का जलस्तर 125.400 मीटर दर्ज हुआ, जो खतरे के निशान 126.500 मीटर से करीब एक मीटर नीचे है। पानी घटने पर जो स्थिति सामने आई है, उसमें सामने आया कि तुलसीदास मंदिर, जागेश्वर धाम और भरत मंदिर बाढ़ में गिर गए हैं।





राठी धर्मशाला और निरमोही अखाड़े में साधु-संतों का सामान बर्बाद हो गया। धारा आश्रम के ऊपर से पानी बहने से दरारें आ गई हैं। रामघाट और बाहर के होटलों का फर्नीचर, गेट तक बह गया।





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रामघाट की 80 से ज्यादा दुकानें और मंदिर बाढ़ की चपेट में रहे। कई दुकानों का सामान तेज बहाव में बह गया, कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। बाहर क्षेत्र की 200 से ज्यादा दुकानों में व्यापारी दिनभर मलबा हटाते रहे। वहीं आसपास मिलाकर 250 के करीब दुकानदारों की दुकानें तबाह हो गईं।





उधर, मंदाकिनी के उफान से कर्वी के 19, राजापुर के 7 और मानिकपुर के 10, कुल 36 गांवों के 13,906 लोग प्रभावित हुए हैं। प्रशासन भोजन, राहत सामग्री और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा रहा है।

रामकरन, भोला प्रसाद, कैलाश मिश्रा, मनकू तिवारी ने बताया कि पानी बाहर क्षेत्र तक पहुंचा तो लगा अब नहीं बढ़ेगा लेकिन 15 मिनट में ही जलस्तर तेजी से बढ़ा। लोगों को सामान और कागज निकालने तक का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते दुकानें-मकान डूब गए।