Kanpur News: चीफ इंजीनियर के पिता ने सांसद से लगाई बेटे को वतन लाने की गुहार

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श्याम नगर निवासी राजेश शुक्ला नगर निगम से राजस्व निरीक्षक पद से सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार रात करीब 12 बजे नितिन की कंपनी फ्लीटिंग शिपिंग से उनकी पत्नी अंकिता के मोबाइल पर फोन आया। कंपनी की ओर से बताया गया कि शुक्रवार रात जहाज पर हमला हुआ था, लेकिन नितिन और उनके 21 साथी सुरक्षित हैं। रविवार रात नितिन ने भी पत्नी को फोन कर खुद के सुरक्षित होने की जानकारी दी और परेशान न होने के लिए कहा।राजेश के मुताबिक, नितिन पिछले 20 वर्षों से कंपनी में कार्यरत हैं। उनका जहाज चार महीने से होर्मुज क्षेत्र के पास फंसा था। नितिन अक्सर आसपास मिसाइलें गिरने की बात बताते थे। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका पत्नी अंकिता ने बताया कि नितिन के अनुसार पिछले दो-तीन दिनों से जहाज हटाने की धमकियां मिल रही थीं।सोमवार दोपहर तक प्रशासन से मदद नहीं मिलने पर राजेश और उनकी पत्नी साधना कूष्मांडा देवी मंदिर पहुंचे और बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना की। परिवार में नितिन के अलावा छोटा बेटा सार्थक और बेटी नित्या हैं। नित्या पनकी क्षेत्र की पार्षद हैं। नितिन के दो बच्चे बेटी शानवी और बेटा वरदान हैं।पिता राजेश ने बताया कि सोमवार को बेटे से करीब एक मिनट बात हुई। नितिन ने बताया कि वह 21 साथियों के साथ होटल में हैं। उन्होंने पिता से कहा कि पापा, परेशान न होना, मां और अंकिता का ध्यान रखना, मैं जल्द लौटूंगा। राजेश के मुताबिक, नितिन जून में जहाज पर गए थे।