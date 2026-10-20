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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Chess Square wins Mastermind Open Team Championship

Kanpur News: चेस स्क्वायर ने जीती मास्टरमाइंड ओपन टीम चैंपियनशिप

Tue, 20 Oct 2026 02:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 02:04 AM IST
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Chess Square wins Mastermind Open Team Championship
कानपुर। अवधपुरी स्थित मास्टरमाइंड चेस अकादमी में रविवार को दूसरी मास्टरमाइंड ओपन चेस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। इसमें शहर की आठ टीमों ने हिस्सा लिया। चार-चार खिलाड़ियों वाली टीमों के बीच 25 मिनट और 10 सेकंड की समयावधि में मुकाबले हुए। चेस स्क्वायर टीम ने सात अंक हासिल कर खिताब अपने नाम किया। सिसिलियन डायनामाइट टीम सात अंक लेकर दूसरे स्थान पर रही।
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चेस स्क्वायर के शशांक श्रीवास्तव (केडीएमए, बर्रा), सिसिलियन डायनामाइट की आकृति गुप्ता (केंद्रीय विद्यालय, रक्षा विहार) और डायनेमिक टीम के प्रांजल सिंह (वीएसएसडी कॉलेज, श्याम नगर) ने दमदार खेल दिखाया। इन खिलाड़ियों ने कई अनुभवी खिलाड़ियों के खिलाफ मुकाबलों में ड्रॉ खेलकर और जीत दर्ज कर अपनी क्षमता साबित की। प्रतियोगिता में छह से 11 वर्ष तक के पांच खिलाड़ियों ने भी चालें चलीं।
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हैंगिंग पीसेस की टीम तीसरे, मैग्नीशिया चौथे, द चेकमेट पांचवें स्थान और रॉयल गैम्बिट छठवें स्थान पर रही। चेस वॉरियर्स सातवें और चेकमेट स्क्वायर आठवें स्थान पर रही। कानपुर चेस एसोसिएशन के सचिव दिलीप श्रीवास्तव ने कहा कि प्रतियोगिता का उद्देश्य शहर में शतरंज को बढ़ावा देना है। मुख्य आर्बिटर प्रशंसा वर्मा रहीं, आयोजन ऋषभ निषाद ने किया।
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