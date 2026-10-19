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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Case registered over allegations of extortion demanding Rs 25,000 per month and issuing threats

कानपुर: 25 हजार रुपये महीना रंगदारी मांगने व धमकी देने का आरोप, रिपोर्ट दर्ज

Mon, 19 Oct 2026 10:21 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 19 Oct 2026 10:21 PM IST
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Case registered over allegations of extortion demanding Rs 25,000 per month and issuing threats
किदवईनगर थाना - फोटो : अमर उजाला
किदवईनगर में हर महीने 25 हजार रुपये की रंगदारी मांगने और रुपये न देने पर व्यापार नहीं करने देने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। राम आसरे नगर निवासी अंशू गौतम ने पंकज पासवान पर रंगदारी मांगने, मारपीट करने और धमकाने का आरोप लगाया। अंशू ने दर्ज प्राथमिकी में बताया कि 18 अक्तूबर की सुबह करीब 7:50 बजे वह चियर्स बार के पास अपने साथी का इंतजार कर रहे थे। तभी दीपक गुप्ता भी वहां पहुंच गया। आरोप है कि पंकज अपने साथियों के साथ आया और गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर दोनों को पीटा। दोनों जान बचाकर भागने लगे तो आरोपियों ने रास्ता रोककर दोबारा पीटा। किदवईनगर थाना प्रभारी विजय सिंह के अनुसार पंकज के खिलाफ प्राथमिकी दर्जकर जांच की जा रही है।
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