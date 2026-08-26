फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Brother died before Raksha Bandhan: Student passes away after a 25-day battle

रक्षाबंधन से पहले भाई की मौत: 25 दिन तक जंग लड़ने के बाद छात्र ने तोड़ा दम, खेलते समय पेट में घुसी थी लाठी

Wed, 26 Aug 2026 10:29 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 26 Aug 2026 10:29 PM IST
सार

Kannauj News: खेलते समय 31 जुलाई को छात्र के पेट में लाठी घुसी थी। 25 दिन तक जंग लड़ने के बाद छात्र दम तोड़ दिया।

विज्ञापन
Brother died before Raksha Bandhan: Student passes away after a 25-day battle
विशाल की फाइल फोटो व रोते बिलखते परिजन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

खेलते समय दीवार पर चढ़ने पर 31 जुलाई को पैर फिसलने से पेट में घुसी लाठी ने छात्र को अस्पताल पहुंचा दिया। 25 दिन तक जिंदगी के लिए जंग लड़ने के बाद मंगलवार की देर रात छात्र की सांसें थम गईं। बुधवार भोर में शव घर पहुंचते ही परिजन में चीख-पुकार मच गई।
विज्ञापन


निकवा गांव निवासी शिशुपाल का बड़ा बेटा विशाल (16) कक्षा नौ का छात्र था। खेलकूद और दौड़ में होनहार था लेकिन 31 जुलाई का दिन परिवार कभी नहीं भूल पाएगा। वह अपने साथियों के साथ खेल रहा था। दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते समय अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और दीवार के सहारे खड़ी लाठी उसके पेट में घुस गई।
विज्ञापन


हादसे में विशाल गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया। एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में ऑपरेशन कर लाठी निकाली गई। 25 दिनों तक उसका इलाज चला, लेकिन मंगलवार रात नौ बजे विशाल ने दम तोड़ दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रक्षाबंधन से पहले भाई की मौत, बहन बेसुध
रक्षाबंधन की खुशियां मनाने की तैयारी कर रहे परिवार में त्योहार से एक दिन पहले मातम छा गया। बड़े भाई की अचानक मौत से इकलौती बहन अनामिका (8) बेसुध होकर गिर पड़ी। भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए वह उत्साहित थी पर मौत की खबर ने झकझोर दिया। दूसरा भाई आकाश (12) रोते हुए बहन को ढांढस बंधा रहा था। मां विनीता यादव और परिजनों में चीख पुकार मची हुई है। उनकी चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोगों की आंखें भी नम हो गईं। गांव में हर कोई इस हादसे से स्तब्ध नजर आया।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed