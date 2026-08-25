Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:42 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:42 PM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 31.00
न्यूनतम : 27.00
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सूर्योदय: 05:46
सूर्यास्त: 06:38
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने गरज के साथ बारिश की संभावना है।
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बारावफात जुलूस
कन्नौज : बारावफात पर जिले भर में जुलूस -ए-मोहम्मदी का आयोजन दोपहर 12 बजे से
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जुलूस
गुरसहायगंज: ईद मिलादुन्नबी का जुलूस सुबह 11:00 बजे से।
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रुद्राभिषेक
छिबरामऊ : मनशेश्वर नाथ मंदिर में रुद्राभिषेक सुबह 11:00 बजे से।
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टीकाकरण
जिले के सभी बूथों पर टीकाकरण सुबह 10:00 बजे से।
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प्रशिक्षण
तालग्राम बीआरसी पर शिक्षकों शिक्षामित्रों का चौथे बैच का एफएलएन प्रशिक्षण सुबह 10:00 बजे से।
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व्हाट्सएप करें
9548521713
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आसमान में बादल छाए रहने गरज के साथ बारिश की संभावना है।
बारावफात जुलूस
कन्नौज : बारावफात पर जिले भर में जुलूस -ए-मोहम्मदी का आयोजन दोपहर 12 बजे से
जुलूस
गुरसहायगंज: ईद मिलादुन्नबी का जुलूस सुबह 11:00 बजे से।
रुद्राभिषेक
छिबरामऊ : मनशेश्वर नाथ मंदिर में रुद्राभिषेक सुबह 11:00 बजे से।
टीकाकरण
जिले के सभी बूथों पर टीकाकरण सुबह 10:00 बजे से।
प्रशिक्षण
तालग्राम बीआरसी पर शिक्षकों शिक्षामित्रों का चौथे बैच का एफएलएन प्रशिक्षण सुबह 10:00 बजे से।
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