Kannauj News: सिटी में आज

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तापमान

अधिकतम : 31.00

न्यूनतम : 27.00



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सूर्योदय: 05:46



सूर्यास्त: 06:38







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आज का पूर्वानुमान



आसमान में बादल छाए रहने गरज के साथ बारिश की संभावना है।



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बारावफात जुलूस

कन्नौज : बारावफात पर जिले भर में जुलूस -ए-मोहम्मदी का आयोजन दोपहर 12 बजे से



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जुलूस

गुरसहायगंज: ईद मिलादुन्नबी का जुलूस सुबह 11:00 बजे से।



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रुद्राभिषेक







छिबरामऊ : मनशेश्वर नाथ मंदिर में रुद्राभिषेक सुबह 11:00 बजे से।







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टीकाकरण

जिले के सभी बूथों पर टीकाकरण सुबह 10:00 बजे से।

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प्रशिक्षण

तालग्राम बीआरसी पर शिक्षकों शिक्षामित्रों का चौथे बैच का एफएलएन प्रशिक्षण सुबह 10:00 बजे से।

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आज का कार्यक्रम