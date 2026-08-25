Kannauj News: ड्यूटी बदलने का आरोप लगा पीआरडी जवान ने किया हंगामा
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:43 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:43 PM IST
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कन्नौज। शहर के तिर्वा क्रॉसिंग पर मंगलवार सुबह नशे में धुत पीआरडी जवान ने बाइक खड़ी कर दी और ड्यूटी बदलने का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। क्रॉसिंग पर मौजूद यातायात कर्मियों ने समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं माना। उसे समझाने के लिए यातायात प्रभारी समेत अन्य कर्मियों को 45 मिनट तक पसीना बहाना पड़ा। खाकी वर्दी पहने युवक को हंगामा करते देख लोगों की भीड़ एकत्र हो गई, जिससे मार्ग पर दोनों वाहनाें की कतार लग गई।
पीआरडी जवान राम सिंह यादव की ड्यूटी सोमवार को शेखाना में लगाई गई थी। सुबह ड्यूटी बदलते हुए रोडवेज बस स्टेशन के पास लगा दी गई। इससे नाराज होकर पीआरडी जवान नशे में सुबह 10.30 बजे तिर्वा क्रॉसिंग पहुंचा। बाइक को बीच सड़क पर खड़ी कर हंगामा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। हंगामा करते देख लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। इस कारण मार्ग के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई।
तिर्वा क्रॉसिंग पर ड्यूटी कर रहे यातायात कर्मियों ने समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं माना। कर्मियों ने मामले की जानकारी यातायात प्रभारी रविशंकर त्रिपाठी को दी, जिसके बाद वह अन्य कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और पीआरडी जवान को समझाने का प्रयास किया। नाराज पीआरडी जवान सड़क पर लेट गया। यातायात कर्मियों को 45 मिनट तक मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। यातायात कर्मियों ने भीड़ को हटाकर वाहनों को निकलवाया। यातायात प्रभारी ने बताया कि पीआरडी जवान ड्यूटी बदले जाने से नाराज था। नशे में उसने हंगामा किया। उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है और रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है।
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पीआरडी जवान राम सिंह यादव की ड्यूटी सोमवार को शेखाना में लगाई गई थी। सुबह ड्यूटी बदलते हुए रोडवेज बस स्टेशन के पास लगा दी गई। इससे नाराज होकर पीआरडी जवान नशे में सुबह 10.30 बजे तिर्वा क्रॉसिंग पहुंचा। बाइक को बीच सड़क पर खड़ी कर हंगामा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। हंगामा करते देख लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। इस कारण मार्ग के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई।
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तिर्वा क्रॉसिंग पर ड्यूटी कर रहे यातायात कर्मियों ने समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं माना। कर्मियों ने मामले की जानकारी यातायात प्रभारी रविशंकर त्रिपाठी को दी, जिसके बाद वह अन्य कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और पीआरडी जवान को समझाने का प्रयास किया। नाराज पीआरडी जवान सड़क पर लेट गया। यातायात कर्मियों को 45 मिनट तक मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। यातायात कर्मियों ने भीड़ को हटाकर वाहनों को निकलवाया। यातायात प्रभारी ने बताया कि पीआरडी जवान ड्यूटी बदले जाने से नाराज था। नशे में उसने हंगामा किया। उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है और रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है।
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