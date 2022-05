{"_id":"62773ad41d8f3718fe353bf9","slug":"bribery-case-in-pf-office-kanpur-cbi-recorded-statements-department-also-started-vigilance-investigation","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पीएफ ऑफिस में रिश्वतखोरी: अकेला नहीं पीएफ इंस्पेक्टर, पर्दे के पीछे और भी अफसर, विभाग ने भी शुरू की विजिलेंस जांच","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sun, 08 May 2022 09:10 AM IST