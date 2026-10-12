फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Book stalls can be opened at roadways bus terminals at half the rental rate.

Kanpur News: रोडवेज बस अड्डों पर आधे किराये में खोल सकेंगे बुक स्टाल

Mon, 12 Oct 2026 02:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
Book stalls can be opened at roadways bus terminals at half the rental rate.
कानपुर। ज्यादा भीड़भाड़ वाले बस अड्डों पर बुक स्टॉल अब अन्य दुकानों की अपेक्षा आधे किराये में खुलेंगे। लोगों में पुस्तक प्रेम जगाने को रोडवेज प्रबंधन ने यह पहल की है। इसमें यात्रियों की आवाजाही वाले स्थानों पर बुक स्टॉल खोला जाएगा।
विज्ञापन


क्षेत्रीय प्रबंधकों को इसके लिए जगह चिह्नित करने के निर्देश प्रबंधन की ओर से दिए गए हैं। बुक स्टॉल पर पत्र पत्रिकाओं, शैक्षिक, लेखन सामग्री के अलावा कोई अन्य सामग्री की बिक्री नहीं की जाएगी। स्टॉल पर पंखा तथा बिजली की व्यवस्था रोडवेज करेगा, लेकिन एसी के लिए कनेक्शन स्वीकृत नहीं होगा। क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने बताया कि पठन-पाठन रुचि बढ़ाने के लिहाज से अच्छा फैसला है। जगह चिह्नित कर 29 अक्तूबर तक अपनी रिपोर्ट परिवहन निगम को भेजनी है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed