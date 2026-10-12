Kanpur News: रोडवेज बस अड्डों पर आधे किराये में खोल सकेंगे बुक स्टाल

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क्षेत्रीय प्रबंधकों को इसके लिए जगह चिह्नित करने के निर्देश प्रबंधन की ओर से दिए गए हैं। बुक स्टॉल पर पत्र पत्रिकाओं, शैक्षिक, लेखन सामग्री के अलावा कोई अन्य सामग्री की बिक्री नहीं की जाएगी। स्टॉल पर पंखा तथा बिजली की व्यवस्था रोडवेज करेगा, लेकिन एसी के लिए कनेक्शन स्वीकृत नहीं होगा। क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने बताया कि पठन-पाठन रुचि बढ़ाने के लिहाज से अच्छा फैसला है। जगह चिह्नित कर 29 अक्तूबर तक अपनी रिपोर्ट परिवहन निगम को भेजनी है। (संवाद)

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कानपुर। ज्यादा भीड़भाड़ वाले बस अड्डों पर बुक स्टॉल अब अन्य दुकानों की अपेक्षा आधे किराये में खुलेंगे। लोगों में पुस्तक प्रेम जगाने को रोडवेज प्रबंधन ने यह पहल की है। इसमें यात्रियों की आवाजाही वाले स्थानों पर बुक स्टॉल खोला जाएगा।