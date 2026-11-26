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युवाओं को दिव्य प्रकाश दुबे, प्रभात रंजन और मेघा मजूमदार की किताबें खास पसंद बनी हुई हैं। चुन्नीगंज स्थित जीआईसी इंटर कॉलेज परिसर में चल रहे पुस्तक मेले में इन लेखकों की किताबें खरीदने और देखने के लिए युवाओं की भीड़ पहुंच रही है। वहीं पुराने साहित्य की मांग में भी कमी नहीं आई है। धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता बिक्री के मामले में आगे है। एक प्रमुख प्रकाशन के आदित्य गुप्ता ने बताया कि पहली बार पढ़ने वाले किशोर और युवा भी इसे खरीद रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद के कहानी संग्रह और उपन्यास भी पाठकों की पसंद बने हुए हैं। उनकी रचनाओं में सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं का चित्रण आज भी युवाओं को प्रभावित कर रहा है। विज्ञापन



युवाओं को दिव्य प्रकाश दुबे, प्रभात रंजन और मेघा मजूमदार की किताबें खास पसंद बनी हुई हैं। चुन्नीगंज स्थित जीआईसी इंटर कॉलेज परिसर में चल रहे पुस्तक मेले में इन लेखकों की किताबें खरीदने और देखने के लिए युवाओं की भीड़ पहुंच रही है। वहीं पुराने साहित्य की मांग में भी कमी नहीं आई है। धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता बिक्री के मामले में आगे है। एक प्रमुख प्रकाशन के आदित्य गुप्ता ने बताया कि पहली बार पढ़ने वाले किशोर और युवा भी इसे खरीद रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद के कहानी संग्रह और उपन्यास भी पाठकों की पसंद बने हुए हैं। उनकी रचनाओं में सामाजिक यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं का चित्रण आज भी युवाओं को प्रभावित कर रहा है।

नई पीढ़ी के पाठकों को किताबों की ओर खींचने में उन कहानियों और किरदारों की अहम भूमिका है, जिनमें उन्हें अपनी जिंदगी, रिश्तों और आसपास की दुनिया की झलक दिखाई देती है। बदलती जीवनशैली, शहरी उलझनों, प्रेम, अकेलेपन और भावनात्मक संवेदनाओं को सहज अंदाज में बयां करने वाले नए लेखकों की रचनाएं जेनजी को खूब पसंद आ रही हैं। यही वजह है कि डिजिटल दौर में भी युवा किताबों से जुड़ रहे हैं और अपने अनुभवों से मेल खाते किरदारों के जरिये साहित्य में दिलचस्पी ले रहे हैं।