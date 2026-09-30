Etawah News: मसाज का झांसा देकर ठगी का आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि रवि बाबू आगरा के चित्राहाट थाना क्षेत्र के नगला इमली का निवासी है। वह वर्तमान में इटावा के लोहन्ना चौराहे के पास किराए के मकान में रह रहा था। प्रभारी निरीक्षक केके मिश्रा ने उसे मंगलवार को केदारेश्वर मंदिर से करीब 100 मीटर पहले गिरफ्तार किया। तलाशी में उसके पास से 500-500 रुपये के 80 नोट और मोबाइल फोन मिला। आरोपी ने मोबाइल में टच स्पा और जन्नत स्पा के नाम से ऑनलाइन प्रोफाइल बना रखे थे। वह जस्ट डायल के जरिये ग्राहकों तक पहुंचता था। फिर व्हाट्सएप पर युवतियों की तस्वीरें और मसाज के रेट कार्ड भेजकर विश्वास जीतता था। रेट कार्ड में एक घंटे के लिए 1600 रुपये, दो घंटे के लिए 2500 रुपये और पूरी रात के लिए पांच हजार रुपये मांगता था। ग्राहक के तैयार होने पर वह क्यूआर कोड या यूपीआई से एडवांस भुगतान लेता था। रकम मिलते ही ग्राहक का मोबाइल नंबर ब्लॉक कर देता था।पुलिस को आरोपी के मोबाइल की चैट में कई संदिग्ध नंबर और बातचीत मिली है। इन नंबरों की जांच कर ठगी के शिकार हुए लोगों की संख्या का पता लगाया जा रहा है। पूछताछ में रवि बाबू ने आगरा निवासी दिनेश नाम के एक साथी के बारे में भी बताया है। पुलिस अब दिनेश की तलाश में जुटी है।आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर चालान किया गया है। पुलिस के अनुसार, दर्ज धाराओं में सात वर्ष से कम सजा का प्रावधान है। इस कारण आरोपी को थाने से मुचलका भरवाकर छोड़ दिया गया। मामले में डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच जारी है।