Etawah News: मनरेगा मजदूर की मौत, सांप के डसने का दावा
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:00 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:00 AM IST
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लवेदी। असदपुर ग्राम पंचायत के मजरा बरौली निवासी मनरेगा मजदूर सुनील कुमार (40) की मंगलवार सुबह मौत हो गई। उनके परिवार ने दावा किया है कि मनरेगा में काम करते समय सांप के डसने से उनकी जान गई।
परिजन ने बताया कि सुनील का उपचार लखना और ग्वालियर के निजी अस्पतालों में कराया गया था। सोमवार को उन्हें घर लाया गया। रात में हालत बिगड़ने पर उनकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। एक वीडियो वायरल होने के बाद राजस्व टीम ने जांच की। वायरल वीडियो की पुष्टि संवाद न्यूज एजेंसी नहीं करती है। लेखपाल अवनीश कुमार ने बताया कि सांप के डसने या उपचार से संबंधित दस्तावेज नहीं मिले। उपलब्ध कागजों में कैंसर और संक्रमण का उपचार दर्ज है। ग्रामीणों ने बीमार व्यक्ति से मनरेगा में काम कराने की जांच की मांग की है।
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परिजन ने बताया कि सुनील का उपचार लखना और ग्वालियर के निजी अस्पतालों में कराया गया था। सोमवार को उन्हें घर लाया गया। रात में हालत बिगड़ने पर उनकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। एक वीडियो वायरल होने के बाद राजस्व टीम ने जांच की। वायरल वीडियो की पुष्टि संवाद न्यूज एजेंसी नहीं करती है। लेखपाल अवनीश कुमार ने बताया कि सांप के डसने या उपचार से संबंधित दस्तावेज नहीं मिले। उपलब्ध कागजों में कैंसर और संक्रमण का उपचार दर्ज है। ग्रामीणों ने बीमार व्यक्ति से मनरेगा में काम कराने की जांच की मांग की है।
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