चित्रकूट: भाजपा नेता के खाली प्लॉट में जोरदार विस्फोट, कटा पैर मिलने से हड़कंप; पुलिस जांच में जुटी

हालांकि पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस ने मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। विस्फोट किस वजह से हुआ और घायल या मृत व्यक्ति कौन है, इसका पता लगाने के लिए पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है।