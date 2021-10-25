Kanpur News: कार के ओवरटेक करने से फिसली बाइक, पत्नी की मौत, पति घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sat, 03 Oct 2026 12:45 AM IST
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झींझक (कानपुर देहात)। थाना क्षेत्र के लौवा की मड़ैया गांव के पास शुक्रवार दोपहर को तेज रफ्तार कार के क्रॉस करने से बाइक अनियंत्रित होकर फिसल जाने से औरैया निवासी दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को सीएचसी ले गई। वहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया।
औरैया जनपद के अछल्दा थाना क्षेत्र के सुभानपुर निवासी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि शुक्रवार दोपहर साढ़े तीन बजे के करीब वह बाइक से पत्नी राममूर्ति (45) के साथ कंचौसी झींझक नहर मार्ग से होते हुए लक्ष्मणपुर रूरा स्थित रिश्तेदारी के यहां गमी में शामिल होने जा रहे थे। लौवा की मड़ैया गांव के पास सामने से तेज रफ्तार कार के क्रॉस करने से उनकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। इससे वह दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस उनको सीएचसी झींझक ले आई। यहां डॉ. शिरोमणि सिंह ने राममूर्ति को मृत घोषित कर दिया। मंगलपुर थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि घटना की जानकारी महिला के परिजन को देने के साथ शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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औरैया जनपद के अछल्दा थाना क्षेत्र के सुभानपुर निवासी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि शुक्रवार दोपहर साढ़े तीन बजे के करीब वह बाइक से पत्नी राममूर्ति (45) के साथ कंचौसी झींझक नहर मार्ग से होते हुए लक्ष्मणपुर रूरा स्थित रिश्तेदारी के यहां गमी में शामिल होने जा रहे थे। लौवा की मड़ैया गांव के पास सामने से तेज रफ्तार कार के क्रॉस करने से उनकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। इससे वह दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
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राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस उनको सीएचसी झींझक ले आई। यहां डॉ. शिरोमणि सिंह ने राममूर्ति को मृत घोषित कर दिया। मंगलपुर थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि घटना की जानकारी महिला के परिजन को देने के साथ शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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