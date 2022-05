{"_id":"627c808c02f2db4c0b044ef4","slug":"bike-riding-student-dies-two-others-injured-due-to-truck-collision-in-hamirpur","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हमीरपुर: ट्रक की टक्कर से बाइक सवार छात्र की मौत, दो अन्य घायल, मौके पर पहुंची पुलिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हमीरपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Thu, 12 May 2022 09:06 AM IST