कानपुर में भदई अमावस्या: सिर्फ नमामि गंगे घाट पर स्नान, चेतावनी बोर्ड और बैरिकेडिंग भी, गोताखोर-मोटरबोट तैनात

शुक्लागंज में भदई अमावस्या पर सीताराम कॉलोनी स्थित नमामि गंगे घाट पर श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंचे। हालांकि स्नानार्थियों की संख्या नाममात्र की रही। शुक्रवार को अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए घाट पर गहरा जल होने और बहाव तेज होने के चेतावनी बोर्ड लगवा दिए गए है।

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घाट के मुख्य गेट से ही प्रवेश लोगों को दिया जाएगा। सुरक्षा के लिए पांच नाव-नाविक, 10 गोताखोर और एक मोटरबोट के अलावा पुलिस बल मौजूद रहेगा। मालूम हो कि गंगा का जलस्तर बढ़ने से सिर्फ नमामि गंगे घाट पर ही श्रद्धालुओं को गंगा स्नान करने की अनुमति है।