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परीक्षा नियंत्रक राकेश कुमार ने बताया कि बीबीए तृतीय सेमेस्टर के बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एथिक्स एंड गवर्नेंस की परीक्षा दो दिसंबर को तीसरी पाली में दोपहर 2:30 से शाम चार बजे तक आयोजित की जाएगी।

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कानपुर। बीबीए प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की 28 नवंबर को प्रस्तावित माइनर प्रश्नपत्रों की परीक्षाएं अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई हैं। सीएसजेएम विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा की नई समय सारिणी के अनुसार बीबीए प्रथम सेमेस्टर के बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की परीक्षा एक दिसंबर को दूसरी पाली में सुबह 11:30 से दोपहर एक बजे तक होगी।