फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Banda Weather Orange alert for heavy rain on the 25th and 26th people urged to stay alert

बांदा मौसम: 25 और 26 को भारी बारिश का ‘ऑरेंज अलर्ट', लोगों से सतर्क रहने की अपील, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

Fri, 25 Sep 2026 02:00 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 25 Sep 2026 02:00 PM IST
सार

Banda Weather News: मौसम विभाग ने 25 और 26 सितंबर को जिले में भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नागरिकों से सतर्कता बरतने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है।

विज्ञापन
Banda Weather Orange alert for heavy rain on the 25th and 26th people urged to stay alert
बांदा में बारिश - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बांदा जिले में मौसम विभाग ने 25 और 26 सितंबर को भारी वर्षा की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जिलाधिकारी अमित आसेरी ने कहा कि अलर्ट की अवधि में विशेष सावधानी बरतें और आपात स्थिति में संबंधित अधिकारियों को सूचना दें।

विज्ञापन

प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने और नदियों, नालों, तालाबों व जलभराव वाले क्षेत्रों के पास जाने से बचने की सलाह दी है। जलभराव वाले रास्तों पर अनावश्यक यात्रा न करें। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखें।

विज्ञापन

प्रशासन और सचेत एप से जारी सूचनाओं पर ध्यान दें
बिजली के खंभों, टूटे तारों, पेड़ों और जर्जर भवनों से दूर रहें। आकाशीय बिजली चमकने के दौरान खुले स्थानों पर न रहें। तेज बहाव वाले पानी में उतरने या उसे पार करने का प्रयास न करें। मौसम की जानकारी के लिए मौसम विभाग, प्रशासन और सचेत एप से जारी सूचनाओं पर ध्यान दें। प्रशासन ने लोगों से निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

विज्ञापन

आपात स्थिति में यहां करें संपर्क

  • कंट्रोल रूम: 05192-285260
  • टोल फ्री नंबर: 1077
  • व्हाट्सएप: 9452662412
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed