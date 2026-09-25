बांदा मौसम: 25 और 26 को भारी बारिश का ‘ऑरेंज अलर्ट', लोगों से सतर्क रहने की अपील, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

बांदा जिले में मौसम विभाग ने 25 और 26 सितंबर को भारी वर्षा की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जिलाधिकारी अमित आसेरी ने कहा कि अलर्ट की अवधि में विशेष सावधानी बरतें और आपात स्थिति में संबंधित अधिकारियों को सूचना दें।

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प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने और नदियों, नालों, तालाबों व जलभराव वाले क्षेत्रों के पास जाने से बचने की सलाह दी है। जलभराव वाले रास्तों पर अनावश्यक यात्रा न करें। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखें।