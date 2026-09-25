बांदा मौसम: 25 और 26 को भारी बारिश का ‘ऑरेंज अलर्ट', लोगों से सतर्क रहने की अपील, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी
Banda Weather News: मौसम विभाग ने 25 और 26 सितंबर को जिले में भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नागरिकों से सतर्कता बरतने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है।
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बांदा जिले में मौसम विभाग ने 25 और 26 सितंबर को भारी वर्षा की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जिलाधिकारी अमित आसेरी ने कहा कि अलर्ट की अवधि में विशेष सावधानी बरतें और आपात स्थिति में संबंधित अधिकारियों को सूचना दें।
प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने और नदियों, नालों, तालाबों व जलभराव वाले क्षेत्रों के पास जाने से बचने की सलाह दी है। जलभराव वाले रास्तों पर अनावश्यक यात्रा न करें। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखें।
प्रशासन और सचेत एप से जारी सूचनाओं पर ध्यान दें
बिजली के खंभों, टूटे तारों, पेड़ों और जर्जर भवनों से दूर रहें। आकाशीय बिजली चमकने के दौरान खुले स्थानों पर न रहें। तेज बहाव वाले पानी में उतरने या उसे पार करने का प्रयास न करें। मौसम की जानकारी के लिए मौसम विभाग, प्रशासन और सचेत एप से जारी सूचनाओं पर ध्यान दें। प्रशासन ने लोगों से निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
आपात स्थिति में यहां करें संपर्क
- कंट्रोल रूम: 05192-285260
- टोल फ्री नंबर: 1077
- व्हाट्सएप: 9452662412