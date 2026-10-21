बांदा हादसा: ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, मामा और भांजे की मौत, दशहरा देखकर लौट रहे थे दोनों, परिवार में कोहराम

बांदा जिले में कोतवाली देहात क्षेत्र के पल्हरी गांव के पास मंगलवार रात भीषण सड़क हादसा हो गया। इसमें तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मामा-भांजे की मौके पर मौत हो गई। दोनों बबेरू से दशहरा देखकर बांदा लौट रहे थे। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।

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बबेरू निवासी सुनील धुरिया पुत्र शिवकुमार धुरिया और खप्टिहा कलां निवासी अंकित धुरिया (22) रिश्ते में मामा-भांजे थे। मंगलवार रात करीब साढ़े नौ बजे दोनों बाइक से बांदा लौट रहे थे। पल्हरी गांव के पास विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।