बांदा जिले में शहर के चिल्ला रोड स्थित पॉलिटेक्निक परिसर में बने सेप्टिक टैंक में गिरकर छह वर्षीय बालक की डूबने से मौत हो गई। वह परिसर में हमउम्र बच्चों के साथ खेल रहा था। देर शाम तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तलाश की, तो उसका सेप्टिक टैंक में मिला।

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महोबा जिले के कबरई थाना क्षेत्र के धरौन गांव निवासी रोहित पत्नी रीतू और दो बच्चों के साथ पॉलिटेक्निक में चल रहे निर्माण कार्य में मजदूरी करने आया था। बृहस्पतिवार दोपहर उसका बड़ा बेटा यश (6) दो अन्य बच्चों के साथ परिसर में खेल रहा था। इसी दौरान वह खुले सेप्टिक टैंक में गिर गया। साथ खेल रहे बच्चों को भी इसकी जानकारी नहीं हुई।