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कानपुर: हिंदू मेले में स्वामी ज्ञानानंद महाराज बोले- जेन जी हमारा टर्म नहीं, हम युवाओं को जागरूक करते हैं

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 27 Nov 2026 04:07 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 04:07 PM IST







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कानपुर में आयोजित हिंदू आध्यात्मिक मेले में स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि जेन-जी हमारा टर्म नहीं है और संत समाज युवाओं को सकारात्मक दिशा में जागरूक करने का काम करता है। साथ ही उन्होंने पंडित धीरेंद्र शास्त्री का समर्थन करते हुए कहा कि उनका इरादा गलत नहीं था, क्योंकि भजनों में भी भक्त बांके बिहारी के लिए भक्ति भाव में ऐसा कहते हैं। ... और पढ़ें

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