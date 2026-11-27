कानपुर के बृजेंद्र स्वरूप पार्क में आयोजित हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला के दौरान आस्था, यज्ञ और आध्यात्मिक चिंतन का अद्भुत संगम देखने को मिला। मेले में आयोजित भगवद्गीता: तनाव से असंतुलन की ओर विषयक गीता पाठ संगोष्ठी में पहुंचे स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने जीवन में एकाग्रता और संतुलन का मंत्र दिया। वहीं, मेला परिसर में गति परिवार के लोगों ने यज्ञ किया और भगवान वेंकटेश्वर के देवस्थान रथ में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।

विज्ञापन



स्वामी ज्ञानानंद महाराज गीता पाठ संगोष्ठी को संबोधित करते हुए स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि तनाव से व्यक्ति असंतुलित जीवन की ओर बढ़ने लगता है। उन्होंने कहा कि आप जितना एकाग्र होकर जीवन जिएंगे, उतना ही भीतर से आत्मविश्वास पैदा होगा। श्रीमद्भगवद्गीता का संदेश व्यक्ति को तनाव और विचलन से निकालकर स्थिरता, कर्तव्यबोध और मानसिक संतुलन की राह दिखाता है।