कानपुर हिंदू मेला: ज्ञानानंद महाराज बोले- धीरेंद्र शास्त्री का इरादा गलत नहीं, भजनों में भी भक्त ऐसा कहते हैं
Kanpur News: हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले की गीता पाठ संगोष्ठी में स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि तनाव से जीवन असंतुलन की ओर बढ़ता है और एकाग्रता से आत्मविश्वास पैदा होता है। साथ ही, उन्होंने जेन-जी टर्म व धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर भी अपनी बात रखी।
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कानपुर के बृजेंद्र स्वरूप पार्क में आयोजित हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला के दौरान आस्था, यज्ञ और आध्यात्मिक चिंतन का अद्भुत संगम देखने को मिला। मेले में आयोजित भगवद्गीता: तनाव से असंतुलन की ओर विषयक गीता पाठ संगोष्ठी में पहुंचे स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने जीवन में एकाग्रता और संतुलन का मंत्र दिया। वहीं, मेला परिसर में गति परिवार के लोगों ने यज्ञ किया और भगवान वेंकटेश्वर के देवस्थान रथ में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी।
स्वामी ज्ञानानंद महाराज गीता पाठ संगोष्ठी को संबोधित करते हुए स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि तनाव से व्यक्ति असंतुलित जीवन की ओर बढ़ने लगता है। उन्होंने कहा कि आप जितना एकाग्र होकर जीवन जिएंगे, उतना ही भीतर से आत्मविश्वास पैदा होगा। श्रीमद्भगवद्गीता का संदेश व्यक्ति को तनाव और विचलन से निकालकर स्थिरता, कर्तव्यबोध और मानसिक संतुलन की राह दिखाता है।
जेन-जी हमारा टर्म नहीं, धीरेंद्र शास्त्री का इरादा गलत नहीं था
मेले के दौरान जेन-जी और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री से जुड़े प्रसंग पर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि जेन-जी हमारा टर्म नहीं है, बल्कि हम युवाओं को अपनी संस्कृति और मूल्यों के प्रति जागरूक करते हैं। धीरेंद्र शास्त्री का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि उनका इरादा गलत नहीं था; जिस तरह भजनों में भी भक्त अपने आराध्य बांके बिहारी के लिए अपनत्व और भक्ति भाव में ऐसा कहते हैं, उसी भाव को समझना चाहिए।
यज्ञ में शामिल हुआ गति परिवार, देवस्थान रथ के दर्शन को जुटे भक्त
हिंदू आध्यात्मिक मेले के दौरान गति परिवार के सदस्यों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ में आहुतियां दीं। दूसरी ओर, मेले में आए भगवान वेंकटेश्वर के देवस्थान रथ में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भक्तों ने रथ के दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद लिया, जिससे पूरा बृजेंद्र स्वरूप पार्क परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर रहा।