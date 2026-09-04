बांदा में बारिश का कहर: भुसासी नाला उफनाने से मुख्य रास्ता बंद, सकील का डेरा पानी में डूबा, ग्रामीण परेशान

बांदा जिले के बदौसा कस्बे में लगातार बारिश से क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हो गया है। भुसासी गांव में नाला उफना जाने से मुख्य रास्ता बंद हो गया है। तेज बहाव के कारण ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है। वहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग-35 पर सीजीएलएम महिला महाविद्यालय के पास बदौसा-अतर्रा मार्ग पर जलभराव हो गया है। सड़क पर पानी जमा होने से राहगीरों और वाहन चालकों को दिक्कत उठानी पड़ रही है।

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हादसे की आशंका भी बनी हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक सकील का डेरा पूरी तरह पानी में डूब गया है। इससे यहां रहने वाले लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश जारी रही और समय रहते पानी की निकासी नहीं हुई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है।