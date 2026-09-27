बांदा: केन नदी चेतावनी स्तर के करीब, खतरे के निशान से सिर्फ दो मीटर नीचे, प्रशासन रख रहा नजर, अलर्ट जारी

बांदा जिले में केन नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के करीब पहुंचने से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। रविवार दोपहर 12 बजे नदी का जलस्तर 102 मीटर दर्ज किया गया। यह चेतावनी स्तर 103 मीटर से महज एक मीटर और खतरे के निशान 104 मीटर से दो मीटर नीचे है। हालांकि, जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन लगातार बारिश के बीच नदी के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है।

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जलस्तर निगरानी स्टेशन के आंकड़ों के अनुसार, रविवार सुबह साढ़े आठ बजे तक 36.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। केन नदी का उच्चतम बाढ़ स्तर 113.29 मीटर है। नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर के करीब होने से तटवर्ती क्षेत्रों में सतर्कता जरूरी है। प्रशासन जलस्तर पर निगरानी रखे हुए है।