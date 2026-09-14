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बांदा सड़क हादसा: सात फीट गहरे गड्ढे का कहर, पहिया जाते ही पलटी ईंटों भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली, बाल-बाल बचा चालक

Mon, 14 Sep 2026 02:52 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: Himanshu Awasthi Updated Mon, 14 Sep 2026 02:52 PM IST
सार

Banda News: बांदा-फतेहपुर राजमार्ग पर सोमवार सुबह प्रकाश गैरेज के पास सड़क के गड्ढे के कारण ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चालक बाल-बाल बच गया, लेकिन हाईवे पर ईंटें बिखरने से कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ।

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Banda Havoc caused by seven foot deep pothole brick laden tractor  trolley overturns as wheel drops in
गड्ढे में पहिया जाने से पलटी ईंटों भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली - फोटो : amar ujala

विस्तार
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बांदा-फतेहपुर राजमार्ग पर प्रकाश गैरेज के पास सोमवार सुबह सड़क के गड्ढे में पहिया जाने से ईंटों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली असंतुलित होकर पलट गई। हादसे में चालक बाल-बाल बच गया। हाईवे पर ईंटें बिखरने से कुछ देर तक अफरातफरी की स्थिति रही। फतेहपुर की ओर से ईंटों की खेप लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉली बांदा की ओर जा रही थी।

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प्रकाश गैरेज के पास पहुंचने पर ट्रॉली का पहिया सड़क पर बने गड्ढे में चला गया। इससे ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। आसपास मौजूद लोगों ने मौके पर पहुंचकर चालक को सुरक्षित बाहर निकाला और ट्रैक्टर-ट्रॉली को सीधा कराया। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों ने हाईवे पर बने गड्ढों की मरम्मत कराने की मांग की है।

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