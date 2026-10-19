फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Banda: Body of teenager who drowned in the Yamuna recovered after 44 hours; family left devastated

बांदा: यमुना में डूबे किशोर का 44 घंटे बाद मिला शव, परिवार में मचा कोहराम

Mon, 19 Oct 2026 01:55 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 19 Oct 2026 01:55 PM IST
विज्ञापन
Banda: Body of teenager who drowned in the Yamuna recovered after 44 hours; family left devastated
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Amar Ujala Digital
मरका थाना क्षेत्र के बाकल गांव के पास यमुना नदी में डूबे 16 वर्षीय किशोर राहुल साहू का शव करीब 44 घंटे बाद सोमवार सुबह बरामद हुआ। बैरफ गांव के समीप स्थानीय लोगों और गोताखोरों की मदद से शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है।
विज्ञापन


हमीरपुर जिले के भरुआ थाना क्षेत्र निवासी राहुल साहू पुत्र छोटेलाल उर्फ विनोद साहू अपने पिता के साथ चौसठ जोगिनी माता मंदिर के मेले में दुकान लगाने आया था। शनिवार को वह दोस्तों के साथ यमुना नदी में नहाने गया था। इसी दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। हादसे के बाद उसकी तलाश शुरू की गई। रविवार सुबह गोताखोरों ने दोबारा नदी में उतरकर खोज अभियान चलाया। लगातार तलाश के बाद सोमवार सुबह करीब आठ बजे बैरफ गांव के समीप उसका शव बरामद हुआ।
विज्ञापन


राहुल दो बहनों के बीच इकलौता भाई था। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां गीता देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। मरका थाना प्रभारी सूबेदार बिंद ने बताया कि किशोर का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed