बांदा: यमुना में डूबे किशोर का 44 घंटे बाद मिला शव, परिवार में मचा कोहराम

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हमीरपुर जिले के भरुआ थाना क्षेत्र निवासी राहुल साहू पुत्र छोटेलाल उर्फ विनोद साहू अपने पिता के साथ चौसठ जोगिनी माता मंदिर के मेले में दुकान लगाने आया था। शनिवार को वह दोस्तों के साथ यमुना नदी में नहाने गया था। इसी दौरान पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। हादसे के बाद उसकी तलाश शुरू की गई। रविवार सुबह गोताखोरों ने दोबारा नदी में उतरकर खोज अभियान चलाया। लगातार तलाश के बाद सोमवार सुबह करीब आठ बजे बैरफ गांव के समीप उसका शव बरामद हुआ।राहुल दो बहनों के बीच इकलौता भाई था। उसकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां गीता देवी का रो-रोकर बुरा हाल है। मरका थाना प्रभारी सूबेदार बिंद ने बताया कि किशोर का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।